Nehre daldı, elleriyle balık tuttu
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Nehre daldı, elleriyle balık tuttu

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Yerel

Nehre daldı, elleriyle balık tuttu Erzincan'dan geçen Karasu Nehri'nde çıplak elle balık tutan vatandaş görenleri şaşırttı.

Nehre daldı, elleriyle balık tuttu

ERZİNCAN - Erzincan'dan geçen Karasu Nehri'nde çıplak elle balık tutan vatandaş görenleri şaşırttı.

Erol Bingöl isimli vatandaş Karasu Nehri'nde olta ile balık tutmak mümkünken suya dalarak çıplak elle balık avladı. Balık tutmayı hobi haline getiren Bingöl tutuş tarzıyla görenleri şaşırttı. Nefesini tutarak suyun altına dalan Bingöl, kenarda bulunan sazlık ve çalı diplerindeki balıkları çıplak elle avlayarak kendisini bekleyen arkadaşlarını adeta sevince boğdu.

Balık tutmayı küçük yaşta öğrendiğini kaydeden Bingöl, "Genelde eş dostla gider, balıkları elimle tutarım. Ufak tefek ve karnında yumurtası olan balıkları asla tutmam" dedi.

Nehre daldı, elleriyle balık tuttu
Nehre daldı, elleriyle balık tuttu
Nehre daldı, elleriyle balık tuttu
Nehre daldı, elleriyle balık tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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