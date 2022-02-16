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Nehre atlayıp, akıntıyla kayboldu

Demirören Haber Ajansı, İsa Çiçek - Güncel
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Nehre atlayıp, akıntıyla kayboldu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri'ne atlayan Salih Ş., akıntıya kapılarak kayboldu.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri'ne atlayan Salih Ş., akıntıya kapılarak kayboldu. Bu anlar, kameraya yansırken, AFAD ekibi arama başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi mevkisinde meydana geldi. Sakarya Nehri'ne atlayan Salih Ş., akıntıya kapılarak kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri de botla nehir yatağı boyunca arama yaptı. Salih Ş.'nin suya atladığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Salih Ş.'nin peşindeki kişilerden kaçtığı iddia edilirken, görüntülerde ise arkasından gelen kimsenin olmadığı anlaşıldı. Salih Ş.'yi arama çalışmaları sürdürülüyor.


Nehre atlayıp, akıntıyla kayboldu

Nehre atlayıp, akıntıyla kayboldu

Nehre atlayıp, akıntıyla kayboldu

Nehre atlayıp, akıntıyla kayboldu

Nehre atlayıp, akıntıyla kayboldu

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Sakarya, Karaköy, AFAD, Güncel, Haberler

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