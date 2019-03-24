Nehirler Arası Geçişleri Kanoyla Yaptılar

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneğinden 14 kano sporcusu, "Sular Şehri Edirne'de Bir Günde Üç Nehir" etkinliği kapsamında Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinde 9 kilometre kürek çekti.

Derneğin kanocuları üyeleri sabah kanolarını girdikleri nehirde, Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinde kürek çekti. Yunanistan sınırındaki Arda Nehri'nden Meriç'e ve ardından Tunca'ya geçen kanocular, nehirlerin buluştuğu yerden karaya çıktı.

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) Başkanı Orkun Akman, yaptığı açıklamada, 2012'den bu yana Edirne'deki nehirlerde kano etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kano etkinliğini Trakya'ya yaydıklarını belirten Akman, şunları kaydetti:

"Saros Körfezi'nde, İğneada'da, Çanakkale Boğazı'nda, Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinde etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız Edirne turizmine katkılarda bulunmaktır. Bugün de 'Sular Şehri Edirne'de Bir Günde Üç Nehir' etkinliğimizi gerçekleştirdik. 7 kano ile 14 arkadaşımız Arda Nehri'nden kürek çekmeye başladılar, Meriç Nehri'ni geçtiler ve Tunca Nehri'ni de geçtikten sonra etkinliğimizi tamamlayacaklar. Toplamda 9 kilometre kürek çekmiş olacak arkadaşlarımız. Tabii amacımız bu nehirlerde su sporlarının yapılabildiğini göstermek."

Kano maraton düzenlenecek

Turizm haftası etkinlikler kapsamında Edirne Kano Maratonu düzenleyeceklerini anlatan Akman, "İkincisini yapacağımız bu etkinliği, 21 Nisan'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yunanistan ve Bulgaristan'dan da kanocuları davet ettik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de kanocular gelecek." dedi.

Etkinliğe katılan Çisem Balkanboz da derneğin kano grubunda yer aldığını söyledi.



Bu yılın kano açılışını yapacaklarını anlatan Balkanboz, "Yüzme bilen herkesin etkinliklere katılmasını isteriz." dedi.

Derneğin kano antrenörü Mustafa Çelik de Edirne'deki nehirleri ön plana çıkarmak için kano etkinlikleri düzenlediklerini anlattı.

Çelik, "Baharın gelmesiyle etkinliklerimizi tekrar sıklaştırdık. Aynı anda aynı günde üç nehirde kürek çekmiş olacağız. Her sene bunu tekrarlıyoruz Edirnemizin tanıtımı için." diye konuştu.

Kaynak: AA