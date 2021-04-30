Nehirde ölü bulundu
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Nehirde ölü bulundu

Nehirde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişi Menderes Nehri'nde ölü olarak bulundu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişi Menderes Nehri'nde ölü olarak bulundu.

Olay, Hacıaliobası Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle içerisinden geçen Menderes Nehri üzerinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsı kıyıya çıkarttı. Kıyıya çıkartılan şahsın Kemal Ozan (65) olduğu öğrenilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ozan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi içi hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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