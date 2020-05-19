Nehirde mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı
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Nehirde mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı

SİİRT'teki Botan Nehri'nde mahsur kalan 5 kaplumbağa, bir çiftçi tarafından kurtarıldı.

Nehirde mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı
19.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:19

SİİRT'teki Botan Nehri'nde mahsur kalan 5 kaplumbağa, bir çiftçi tarafından kurtarıldı.

Botan Nehri kenarındaki ekili arazilerinin bakımını yapan çiftçi Masum Erden, kaplumbağaların suda mahsur kaldığını fark etti. Erden, sudan çıkmak için çaba harcayan 5 kaplumbağayı kurtardı. Masum Erden, "Arazilerimize ekim yapmak için geldiğimde 5 kaplumbağanın suda mahsur kaldığını gördüm. Su altında kalmamak için kaçıyorlardı ve aç olduklarını tahmin ettim. Kaplumbağaları mahsur kaldıkları yerden alıp, güvenli bir bölgeye getirerek beslenmelerini sağladım" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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