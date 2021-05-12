Nehirde mahsur kalan inek kurtarıldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde mahsur kalan inek, itfaiye eri Muzaffer Aktekin tarafından kurtarıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde mahsur kalan inek, itfaiye eri Muzaffer Aktekin tarafından kurtarıldı.

Genç ilçesinden geçen Murat Nehri'ndeki ineğin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye gelen Genç Belediyesi bünyesindeki itfaiye eri Muzaffer Aktekin, inek için kurtarma çalışması başlattı. Aktekin, halatla ineği nehirden çıkararak, sahibi Sıdık Dener'e teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL