Nehirde mahsur kalan inek kurtarıldı
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Nehirde mahsur kalan inek kurtarıldı

Nehirde mahsur kalan inek kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde mahsur kalan inek, itfaiye eri Muzaffer Aktekin tarafından kurtarıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde mahsur kalan inek, itfaiye eri Muzaffer Aktekin tarafından kurtarıldı.

Genç ilçesinden geçen Murat Nehri'ndeki ineğin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye gelen Genç Belediyesi bünyesindeki itfaiye eri Muzaffer Aktekin, inek için kurtarma çalışması başlattı. Aktekin, halatla ineği nehirden çıkararak, sahibi Sıdık Dener'e teslim etti.


Nehirde mahsur kalan inek kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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