11.08.2019 17:31

Nehirde mahsur kalan adamı helikopterle kurtardılar

İtalya, (DHA) ? İtalya'da 30 yaşında bir adam nehrin karşısına geçmeye çalıştığı sırada, nehrin ortasında bulunan kayalıklarda mahsur kaldı. Durumun itfaiye ihbar edilmesi üzerine, kurtarma ekipleri helikopterle müdahale ederek, adamı kurtardı.

Olay, Nervesa della Battaglia şehrindeki Piave Nehri'inde meydana geldi. İtalyan itfaiyesi nehri geçmeye çalıştığı sırada nehrin ortasındaki kayalıklarda mahsur kalan 30 yaşındaki bir adamın kurtarılma anlarını paylaştı. Görüntülerde, kurtarma ekiplerinin olaya bir helikopterle müdahale ettiği görülüyor. Bir görevli helikopterden halatla kayalıklardaki adamın yanına inerken, diğer 2 görevli de nehrin kenarında bekliyor. Halatla sarkan görevli, halatı mahsur kalan adama bağlayarak, adamla birlikte helikoptere çıkıyor.

Kaynak: DHA