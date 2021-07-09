SAKARYA NEHİRDE KAYBOLAN EMİRHAN'IN CESEDİ BULUNDU
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SAKARYA NEHİRDE KAYBOLAN EMİRHAN'IN CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, cumartesi günü yüzdüğü nehirde akıntıya kapılarak boğulan Emirhan Henden'in (20) cesedi bulundu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, cumartesi günü yüzdüğü nehirde akıntıya kapılarak boğulan Emirhan Henden'in (20) cesedi bulundu.

Olay, 3 Temmuz günü, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan Henden, Sakarya Nehri'nin karşısında bulunan hayvanlara yem vermek için botu kullanmak istedi. Henden, cep telefonuyla kendisini görüntüleyen arkadaşlarına, "Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin" dedikten sonra botun yanına gitmek için suya girip yüzmeye başladı. Bu sırada Emirhan Henden akıntıya kapıldı, bir süre sonra da gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler arama çalışması başlattı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, dalgıç polisler, arama kurtarma ekipleri, vatandaşlar ve ilçedeki tekne sahipleri arama çalışmalarına destek oldu. Emirhan'ı bulmak için mahalle sakinleri sabah erken saatlerinde çalışmalara devam ederken, yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta Hürriyet Mahallesi mevkiinde gencin cesedi su üstünde görüldü. Emirhan'ın cansız bedeni kurtarma ekiplerince bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Gencin cesedi morga kaldırıldı.

GÖRÜNT DÖKÜMÜ

ARAMA ÇALIŞMALARI

-Emirhan Henden'in nehire girerken çekilen görüntüleri

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)

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SAKARYA NEHİRDE KAYBOLAN EMİRHAN'IN CESEDİ BULUNDU
SAKARYA NEHİRDE KAYBOLAN EMİRHAN'IN CESEDİ BULUNDU
SAKARYA NEHİRDE KAYBOLAN EMİRHAN'IN CESEDİ BULUNDU
SAKARYA NEHİRDE KAYBOLAN EMİRHAN'IN CESEDİ BULUNDU
SAKARYA NEHİRDE KAYBOLAN EMİRHAN'IN CESEDİ BULUNDU
SAKARYA NEHİRDE KAYBOLAN EMİRHAN'IN CESEDİ BULUNDU
SAKARYA NEHİRDE KAYBOLAN EMİRHAN'IN CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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