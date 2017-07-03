Nehirde Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu

Elazığ'da Murat Nehri'ne düşen ve kaybolan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.



Olay, Palu'nun Beyhan beldesinde meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte piknik yapan 10 yaşlarındaki N.K., nehir kenarında oynarken bir anda suya düşmüş ve akıntıya kapılarak kaybolmuştu. AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçların yaptığı aramalar sonucu N.K.'nın cansız bedenine ulaşıldı. N.K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ