BAYBURT (İHA) - Nehirde buz kütlesini sal olarak kullanan genç suya düştü... O anlar kamerada

BAYBURT Bayburt'ta, kısmen donan Çoruh nehrinde buz kütlelerini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen gençler görenleri şaşırtıyor. Maceraperest gençlerden buz gibi suya düşen boğulma tehlikesi atlattı.

Bayburt kent merkezinde bağlı Karşıgeçit köyüne balık tutmak için giden dört kişi, bazı alanları donan Çoruh Nehri'nde, buz kütlesini sal gibi kullanarak tehlikeye aldırış etmeden nehrin karşısına geçti. Geçmiş yıllarda babaları ve dedelerinin de bu şekilde buz üzerinde nehirde gezinti yaparak karşıdan karşıya geçtiklerini belirten maceraperest gençler, güzel ve heyecanlı olduğunu kaydettiler. Gençler, yörede 'buz binmek' olarak bilinen bu yolculuğu çocukluklarından itibaren zaman zaman yaptıklarını belirttiler.

Nehirdeki buz kütlesinin bir parçasını kırdıktan sonra üzerine çıkan Sıtkı Köse isimli genç ise suya düşünce boğulma tehlikesi atlattı. Kıyafetleri sırılsıklam olan Köse, yakılan ateşle ısındı. Bu anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.