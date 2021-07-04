Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor (2)
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Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor (2)

Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri'nde kaybolan Emirhan Henden'i arama çalışmaları devam ediyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri'nde kaybolan Emirhan Henden'i arama çalışmaları devam ediyor. Emirhan Henden'in nehre girdiği anda çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde nehirde bulunan botun ipini yakalayabilmek için suya giren Emirhan Henden'in yüzmeden önce kıyıdaki arkadaşlarına, "Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin" dediği daha sonra da yüzdüğü görüldü. Emirhan akıntıya kapılarak gözden kaybolunca arkadaşlarının haber vermesi üzerine arama çalışması başlatıldı.  


Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor (2)
Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor (2)
Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor (2)
Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan

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