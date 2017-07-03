Nehirde Akıntıya Kapılan Çocuğun Cesedi Bulundu

Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için ablasıyla girdiği Murat Nehri'nde akıntıya kapılan 8 yaşındaki kız çocuğunun cesedine ulaşıldı.



Alınan bilgiye göre, dün ailesiyle Palu ilçesi Beyhan beldesi Haşrik mezrası yakınlarında Murat Nehri kıyısında piknik yaptığı sırada ablasıyla serinlemek için nehre girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Nergis Küçüksu'nun (8), olay yerinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kovancılar ilçesinin Başpınar köyü yakınlarında cesedi bulundu.



Çocuğun cenazesi, Kovancılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Palu ilçesi Beyhan beldesi Haşrik mezrası yakınlarında Murat Nehri kıyısında piknik yapan Küçüksu ailesinin iki kızı serinlemek girdikleri suya kapılmış, anne büyük kızını kurtarırken, küçük kızı Nergis Küçüksu ise kaybolmuştu.