Nehir Yatağında Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Nehir Yatağında Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Bingöl'de, Yukarı Kalehan Barajı'ndaki su salınımı yapılması üzerine Murat Nehri sularının yükselmesi sonucu nehir yatağında mahsur kalan 3 kişi, Bingöl Belediyesi itfaiyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Nehir Yatağında Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Bingöl'de, Yukarı Kalehan Barajı'ndaki su salınımı yapılması üzerine Murat Nehri sularının yükselmesi sonucu nehir yatağında mahsur kalan 3 kişi, Bingöl Belediyesi itfaiyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Nehri kenarında piknik yapan 3 kişi, balık avlamak için nehir yatağına indi.

Yukarı Kalehan Barajı'ndaki su salınımından dolayı aniden suların yükselmesi sonucu nehir yatağındaki 3 kişi, nehir yatağındaki adacıkta mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Bingöl Belediyesi itfaiye ile AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 3 kişiyi bulundukları yerden alarak kurtardı.

Kaynak: AA
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