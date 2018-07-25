Nehir Yatağında Mahsur Kalan Gençleri İtfaiye Kurtardı
Bingöl'ün Genç ilçesinde, baraj kapaklarının açılması sonucu nehir yatağında mahsur kalan 4 genci itfaiye ekipleri kurtardı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde, baraj kapaklarının açılması sonucu nehir yatağında mahsur kalan 4 genci itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Murat Nehri kenarında piknik yapmaya giden 4 genç, balık avlamak için Genç Köprüsü mevkisindeki nehir yatağındaki oluşan adaya çıktı.
Gençler, Yukarı Kalehan Baraj kapaklarının açılmasıyla aniden suların yükselmesi sonucu nehir yatağında mahsur kaldı.
Durumun çevredekiler tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Genç Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler 4 genci bulundukları yerden alarak kurtardı.
Gençler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.