Uluslararası çok satan yazar Lena Manta yeni romanında, genç yaşlarında hayatlarıyla ilgili cesur kararlar alan beş kız kardeşin etkileyici öyküsünü ve yokluklarında Nehir Kıyısındaki Ev'in sessizliğinde yaşayan anneleri Theodora'nın acı dolu yaşam hikâyesini anlatıyor.

"Nehir Kıyısındaki Ev" romanıyla ilk kez Türk okurlarıyla buluşacak olan yazar Lena Manta, sürükleyici dili ve heyecan verici karakterleriyle Türkiye'de de çok satanlar listesinde yer almaya hazırlanıyor.