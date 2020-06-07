Nehir kenarında mahsur kalan yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı Nehir kenarında mahsur kalan yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı Erzincan'ın Kemah ilçesinde uçurumun aşağısındaki nehir kenarında mahsur kalan yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Nehir kenarında mahsur kalan yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesinde uçurumun aşağısındaki nehir kenarında mahsur kalan yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kemah köprüsünün aşağısında hayvan sesi duyan vatandaşlar yavru köpeği fark etti. Bunun üzerine bir vatandaş can tehlikesine aldırış etmeden uçurumdan aşağı inerek Fırat nehrinin kenarında mahsur kalan yavru köpeğe ulaştı. Beline halat bağlanarak yukarı çıkarılan yavru köpek özgürlüğüne kavuştu. Vatandaşlar köpeği kurtaran hayvan severi alkışladı. Şirinliğiyle dikkat çeken yavru köpek insanlardan ayrılmak istemedi. Kaynak: İHA