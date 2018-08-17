Nehir Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde nehir kenarında erkek cesedi bulundu.
Samsun'un Bafra ilçesinde nehir kenarında erkek cesedi bulundu.
Fatih Mahallesi mevkisinde Çetinkaya Köprüsü'nün altında Kızılırmak Nehri'nin kenarında hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.