Nehir'in ailesi tüm Karaburun… Koronavirüs nedeniyle hemşire annesi ve astsubay babasından uzakta doğum günü kutlayan dünya güzeli Nehir'in ailesi tüm Karaburun oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerinden uzakta kalmak zorunda olan çocuklardan biri olan Nehir Karaca, Karaburun'a bağlı Kösedere Köyü'ndeki kutladığı yaşgününde boynu bükük kalmadı.

Hemşire annesi Afyon'da, astsubay babası da Erzurum'da görevli olan Nehir, 5'inci yaşgünü mutluluğunu Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile paylaştı.

Kronik rahatsızlıkları olan anneanne ve dedesinin Kösedere Köyü'ndeki evinde kalan Nehir'i, en sevdiği oyuncak olan tek bonuzlu at Unicorn'u simgeleyen yaşgünü pastası ve hediyesi ile ziyaret ederek sürpriz yapan Başkan Erdoğan, "Onun mutluluğunu paylaşarak çoğaltmaya geldik." dedi.

Nehir'in anne va babasının Türk halkının sağlığı ve güvenliği için canını dişine takan kamu görevlileri olduğunu hatılatan Başkan Erdoğan, "Küçük kızımızın annesi ve babası yanında olmadan geçirdiği ilk yaşgününde boyu bükük kalmasın istedik. Onlara kavuşana kadar Nehir'imizin evi de ailesi de Karaburun olacak. Anne ve babasının gözleri arkada kalmasın. Onlara çok şey borçluyuz. Güzel kızları bizlere emanet. İnşallah Koronavirüs salgını bittikten sonra hep birlikte Karaburun'da buluşacağız. Rahatsızlıkları nedeniyle evlerinden çıkamayan dede ve anneannenin ihtiyaçlarında da ekiplerimiz destek olacak." dedi.

İlkay Girgin Erdoğan, Nehir'in durumu için sosyal medya aracılığı ile ulaşan teyzesi Avukat Efsun Karadayı Ediz'e de duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler