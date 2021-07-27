Nehir Gergin, Kocaali'deki su tesisine ziyarette bulundu

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Erikli'ye su getirilen Kocaali, Köyü'nü ziyaret etti.

Beraberinde Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal ve Keşan Belediyeşi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Başaran ile Kocaali Köyü'ne giden Gergin burada kooperatif yöneticileri ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Burada ilk olarak söz alan Gergin; "Kıymetli hemşehrilerim; herbirinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Söz verdiğimiz gibi Keşan tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan erikli sahilini suya kavuşturma projesini hayata geçirdik.

Erikli'mize kurban bayramı'nda su verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.

Belediyemiz olarak mücavir alanımız erikli sahili yıllardır bu sorunun çözümünü bekliyordu.

Projemizin toplam maliyeti 38 milyon TL olmakla birlikte iller bankası vasıtasıyla hayata geçen kredili maliyet 50 milyon TL

Erikli sahili yeni içme ve kullanma suyu hizmetlerinden faydalanacak olan konut, işyeri ve inşaatlardan alınacak içme suyu abone bağlantı bedelleri belediye meclisimiz tarafından belirlenmişti.

Belirlenen bedel kapsamında ilk aboneliği belediye başkanımız Mustafa Helvacıoğlu geçtiğimiz günlerde hayata geçirmişti.

Şu anda Kocaali mevkiinde bulunan Erikli Sahilimizi suya kavuşturan su depomuzdayız.

Erikli sahili'nde yaşayan tüm vatandaşlarımız büyük sabır gösterdiler. Hem projenin uygulanması esnasında evlerinde uzun yıllardır bu projeyi hep beraber bekliyorduk.

Şahsım ve Keşan Belediyesi adına şükranlarımı sunuyorum. Eylül ayı itibariyle erikli sahilimizde kazı çalışmalarına başlıyoruz. 35 kilometrelik su şebekesi döşenecek.

Abonelerimizin ödediği paralar ile Erikli Sahili 2023 yılına kadar Trakya'nın Bodrum'u olacak demiştik en önemli işlerden bir tanesi de temiz su idi. Su varsa hayat var, su varsa yaşam var. Bu suyun ulaşması ile birlikte orada yeni bir yaşam yeni bir hayat başlamış oluyor. Hem bireysel,hem ticari kullanımda ve turistik tesislerin daha iyi bir hizmet verebilmesi ve Erikli'ye gelen yazlıkçılarımızı için bu suyun oraya gelmesi son derece önemliydi.

Bunun yanında açıklamak istediğimiz bir konu daha var. Sayın başkanımızın talimatıyla Erikli ve Yayla'da birer danışma kuruşlu kurmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın doğal olarak şikayetleri oluyor. Önerileri oluyor, projeleri oluyor. Tüm bunları tek tek takip etmek çok kolay olmuyor. Bu projelerin tek elden dile getirilmesi bir kurul tarafından takip edilmesi ve bizim de bunlardan istifade edebilmemiz için Erikli ve Yayla'ya danışma kurulu oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun da çalışmalarına başlayacağız. Bu sayede Erikli ve Yayla'da yaşayan vatandaşlarımızın öneri ve görüşlerinden uygun olanları uygulamaya çalışacağız.

Bu projede emeği geçen Su ve Kanalizasyon Müdürümüz Erhan bey ve ekibi ile yüklenici firmanın gayretleri ile bu proje hayata geçti." Diyerek sözü Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Başaran'a bıraktı.

Başaran'da "7 Ocak 2021 tarihinde yer teslimini yaptığımız proje kapsamında; 7 ay gibi bir zaman zarfında ekibimizle birlikte Erikli Sahili'ne suyumuzu iletiyoruz.

Toplamda 8 adet kuyuyu aktif hale getirdik.

Büyük yatırımımız kapsamında Erikli sahilimizde:

* Toplam 50 milyon TL civarı bir yatırım söz konusu…

* 22 bin m2 içme suyu iletim hattı boru döşemesi…

* 37 bin m2 şehir su şebeke hattı boru döşemesi…

* 7 bin m2 enerji nakil hattı…

* Toplamda 3 adet 3 bin m3'lük su deposu…

* Bir adet içme suyu arıtma tesisi ve

* 8 adet içme suyu kuyusu açılması ve devreye alınması söz konusu.

Bu proje ile Erikli'de su hatları yenilenecek ve altyapıda dönüşüm yaşanacak."dedi.

Daha sonra tekrar söz alan Gergin sözlerini şöyle tamamladı.

" Keşan ve mücavir alanlarımızın geleceğini düşünerek yaptığımız önemli çalışmalardan biri daha nihayetine erdi.

Erikli'de eylül ayı itibariyle başlayacak kazı çalışmalarının ardından; yollarımızı yapacağız. Işıklar, sokak aydınlatmaları ve çevre düzenlemeleri ile hem altyapı hem de üst yapı olarak gelişim yaşanacak.

Huzurlu tatil geçirmek isteyen vatandaşlarımız için birçok düzen ve disiplin uygulamalarını hayata geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz.

Her koşulda bizlere inanıp güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Erikli halkına, Keşan'ımıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Bültenler