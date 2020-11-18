Nehir Ailesi'nin acı günü
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Nehir Ailesi'nin acı günü

18.11.2020 13:04 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:09
Nehir Ailesi'nin acı günü

Erzurum Öğretmenevi Müdürü Abdullah Nehir'in kardeşi Öğretim görevlisi Nurullah Nehir'in kardeşi Fetullah Nehir Covit 19'a yenik düştü.

Erzurum Öğretmenevi Müdürü Abdullah Nehir'in kardeşi Öğretim görevlisi Nurullah Nehir'in kardeşi Fetullah Nehir Covit 19'a yenik düştü.

Erzurum'da Yakutiye İlçe Topu Müdürü olarak görev yapan ve daha sonra Samsun Çarşamba İlçesi Tapu Müdürü olarak atanan Fetullah Nehir Covit 19 hastalığına yakalandı.

Samsun Çarşamba İlçesi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fetullah Nehir 47 yaşında vefat etti.

Çevresinde sevilen, dürüst, yarım sever bir insan olan Fetullah Nehir Evli ve 3 çocuk babasıydı.

Fetullah Nehir'in cenazesi 19 Kasım (Yarın) saat 11.00'de Asri Mezarlıkta kılınacak namaz sonrası Yukarı mezarlıkta defnedilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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