Nehil Sazlığı'ndaki yangın söndürüldü - Haberler
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Nehil Sazlığı'ndaki yangın söndürüldü

AA / Ulaş Güven - Haberler | Güncel
Nehil Sazlığı'ndaki yangın söndürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda 3 gündür devam eden yangın söndürüldü.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda 3 gündür devam eden yangın söndürüldü.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda önceki gün çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı bölgede, yangın söndürmeye toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek verdi.

Yangın üç gün aranın ardından tamamen söndürüldü.

AA / Ulaş Güven - Son Dakika Haberleri
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