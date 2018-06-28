Beşiktaş, Negredo ile Yolları Ayırma Konusunda Anlaştı

Beşiktaş, Valencia'dan kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Negredo ile yolları ayırma konusunda anlaştı. Golcü futbolcu Çin ekipleriyle temas halinde.

Geçen sezonun başında Valencia'dan transfer edilen Alvaro Negredo, Beşiktaş'ta ortaya koyduğu futbolla beklenenin altında bir görüntü sergilemişti.

Satış listesine konan 32 yaşındaki futbolcu, 4,3 milyon euroluk maaşı sebebiyle ayrılmak istemediğini yönetime iletmişti.

AYRILIK KONUSUNDA ANLAŞMA TAMAM

Konuyla ilgili olarak tecrübeli ismin menajeriyle son bir görüşme yapan siyah- beyazlıların, deneyimli isimle yolları ayırma konusunda anlaştığı kaydedildi.

Deneyimli ismin, Çin Ligi ekipleriyle temas halinde olduğu belirtildi. (Fanatik)

Kaynak: Skorer

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