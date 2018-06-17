Beşiktaş'ta Performansı Tartışılan Negredo: Herkesi Susturacağım

Beşiktaş'a geçen sezon gelen ancak performansıyla beklentilerin altına kalan Alvaro Negredo, İspanya basınına önümüzdeki sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarların kendisine her zaman destek olduğunu ve sabır gösterdiğini ifade eden Negredo, yeni sezonda bambaşka bir performans ortaya koyacağını ifade etti.

Takımdan ayrılması gündemde olan İspanyol forvetin, "Yeni sezonda her şey farklı olacak. Alışma dönemim sona erdi, şimdi tribünleri coşturma zamanı" ifadelerinin, önümüzdeki sezonda da Beşiktaş'ta kalacağını açıkladığı şeklinde yorumlandı.

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Bu arada Brezilya'da ortaya atılan Suning kulübünün Ramires ile Negredo'yu takas etmek istediği iddiası Beşiktaş Başkanı Orman'ı da heyecanlandırdı..

Başkan Orman, Çin takımlarıyla ilişkileri olan menajerlerin aranmasının talimatını verirken, son olarak Tosic'i Çin'e götüren menajerden de iddianın gerçekliği hakkında bilgi istedi. Eğer bu iddia gerek çıkarsa, Beşiktaşlı yetkililer önümüzdeki günlerde bu takası görüşmek için Çin'e çıkarma yapacak.

CİTY'DE BİLE 4,3 MİLYON EURO ALAMADI

Alvaro Negredo, en çok parayı Beşiktaş'ta kazanıyor. Middlesbrough ve Manchester City'de haftada 100 bin sterlin alırken cebine giren para 2 milyon 860 bin sterlin oldu. Valencia'da vergiler düşünce cebine 3 milyon 504 bin euro kalan İspanyol forvet, Sevilla'da 3 milyon 40 bin euro kazanıyordu. 1 milyon 40 bin euro'su vergiye gidiyor kendisine 2 milyon euro kalıyordu. Yıldız oyuncu Beşiktaş'tan ise senelik 4 milyon 350 bin garanti para bonuslar alıyor.