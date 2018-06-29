Beşiktaş'ın İspanyol Golcüsü Alvaro Negredo Eşyalarını Topladı, Gidiyor!
Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol golcü Alvaro Negredo, Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad'a gitmeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun yeni takımı belli oldu.
EŞYALARINI TOPLADI
32 yaşındaki forvetin İstanbul'daki eşyalarını toplayıp tedavisi nedeniyle İspanya'daki kendi doktoruna gitmeye hazırlandığı öğrenilirken, Beşiktaş cephesinden gelen "Burada kal, sonra durumuna bakalım" teklifine olumsuz yaklaştığı kaydedildi.
AL ITTIHAD'A YAKIN
Alvaro Negredo'nun, Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad'a gitmeye sıcak baktığı, ancak İspanyol golcüye ABD ekiplerinden Kansas City'den de teklif olduğu öğrenildi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (4)
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30 veya 40 gol atcaktik nereyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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adiós 35 gol reisCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hemen oyle gondermeyin Bide kaleci olarak deneyinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Turkiyede kamp yapar gittikleri yerde oynarlar.la havleCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır