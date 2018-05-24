Beşiktaş, Negredo'yu Monaco'ya Satmak İçin Görüşmelere Başlıyor
Beşiktaş, Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'yla Alvaro Negredo'nun transferini görüşmeye başlayacak.
Beşiktaş, İspanyol forvete talip olan Monaco kulübüyle görüşmek için bugün Fransa'ya uçacak. Menajer Ahmet Bulut'un devrede olduğu görüşmede Matador'un satışının şartları konuşulacak.
SENELİK 4,3 MİLYON EURO ALIYOR
İlk sezonunda istenilen katkıyı veremeyen ve sadece 7 gol atan Negredo'nun yüksek maliyeti de can sıkıyor. İspanyol forvet, Beşiktaş'tan senelik 4 milyon 350 euro garanti ücret alıyor. Bonservis konusunda Monaco'ya kolaylık sağlayacak olan yönetimin, ilk hedefi tecrübeli futbolcunun alacaklarından kurtulmak.
BEŞİKTAŞ 2,5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Beşiktaş, Valencia'ya sezon başında 2.5 Euro ödemişti. Eğer Monaco'yla anlaşma sağlanırsa Negredo'nun satışı aynı fiyatla yapılacak.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (2)
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he monacoda besiktas kadar salakyaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir fosil daha..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır