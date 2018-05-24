Beşiktaş, Negredo'yu Monaco'ya Satmak İçin Görüşmelere Başlıyor

Beşiktaş, İspanyol forvete talip olan Monaco kulübüyle görüşmek için bugün Fransa'ya uçacak. Menajer Ahmet Bulut'un devrede olduğu görüşmede Matador'un satışının şartları konuşulacak.

SENELİK 4,3 MİLYON EURO ALIYOR

İlk sezonunda istenilen katkıyı veremeyen ve sadece 7 gol atan Negredo'nun yüksek maliyeti de can sıkıyor. İspanyol forvet, Beşiktaş'tan senelik 4 milyon 350 euro garanti ücret alıyor. Bonservis konusunda Monaco'ya kolaylık sağlayacak olan yönetimin, ilk hedefi tecrübeli futbolcunun alacaklarından kurtulmak.

BEŞİKTAŞ 2,5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Beşiktaş, Valencia'ya sezon başında 2.5 Euro ödemişti. Eğer Monaco'yla anlaşma sağlanırsa Negredo'nun satışı aynı fiyatla yapılacak.