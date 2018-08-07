Beşiktaş, Son Çare Olarak Negredo'nun Sözleşmesini Feshedecek

Yıllık ücreti 4 milyon 350 bin euro olan Alvaro Negredo'yu göndererek forvet hattına yeni bir golcü eklemek isteyen Beşiktaş Yönetimi, İspanyol oyuncuya kulüp arayışlarına devam ediyor.

Son olarak İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile görüşen ancak Negredo'nun yıllık maaşı için paylaşım mutabakatına varamayan siyah-beyazlıların, Real Sociedad ile de pazarlık halinde olduğu öğrenildi.

GİTMEZSE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

32 yaşındaki futbolcuyu bu iki kulüpten birine göndermeye çalışan Beşiktaş Yönetimi, transfer dönemi bitene kadar anlaşma sağlayamaması halinde, Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı feshetme seçeneğini demasaya yatıracak.