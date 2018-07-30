Beşiktaş, Negredo'nun Satışı İçin Geri Sayıma Başladı

Beşiktaş Yönetimi, teknik heyetin soğuk baktığı Alvaro Negredo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlıların yetki verdiği bazı menajerlerin, Negredo için İspanyol kulüpleriyle temas kurduğu öğrenildi. Negredo'nun eşinin İspanya'ya geri dönmeye sıcak bakması nedeniyle La Liga'ya yönelen Beşiktaş Yönetimi'nin, bu oyuncunun aldığı ücretin üçte birini de ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

TAKIMDA KALIRSA 4,3 MİLYON EURO ALACAK

Siyah-beyazlılar takımda kalması halinde Negredo'ya4 milyon 350 bin euro daha ödeyecek. İspanyol golcünün gönderilmesi halinde ise bu paranın yaklaşık 3 milyon euroluk kısmı kasada tutulacak.