Negmar Ortaokulu Yapımı İçin Protokol İmzalandı

Altınova ilçesinde, Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) limanları arasında araç ve yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren NEGMAR firması tarafından Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde yaptırılacak olan 16 derslikli ortaokul binasının protokol töreni Valimiz Muammer EROL katılımı ile Negmar...