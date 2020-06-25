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Negatif faiz oranları Fed'in gündeminde değil

ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Başkanı Charles Evans, negatif faiz uygulamasının merkez bankasının gündeminde olmadığını söyledi ve böyle bir karar alınmasının kendisini şaşırtacağını vurguladı.

Negatif faiz oranları Fed'in gündeminde değil
25.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:15

ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Başkanı Charles Evans, negatif faiz uygulamasının merkez bankasının gündeminde olmadığını söyledi ve böyle bir karar alınmasının kendisini şaşırtacağını vurguladı.

ABD ekonomisinin yılın ikinci yarısında güçlü bir büyüme dönemine gireceğini vurgulayan Evans, buna karşın ABD'de ekonomik toparlanmanın "zaman alacağı" uyarısı yaptı ve ABD ekonomisinin kriz öncesi düzeylerine 2022'den önce dönemeyeceğinin altını çizdi.

Evans, Covid-19 salgınında bazı yerel düzeyde artışlar yaşandığına da işaret ederek, bunların genellikle ekonomide "çok hızlı" açılış kararları nedeniyle olduğunu ve ekonomik toparlanmaya frenleme etkisiyi yapacağı uyarısı yaptı.

Evans ayrıca, yeni bir mali teşvik paketinde eyalet yönetimlerin önemli rolü olacağına dikkat çekti.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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