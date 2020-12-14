Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu
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Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu

14.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:39

Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu Denizli'nin tescilli horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayıldı.

Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu

DENİZLİ - Denizli'nin tescilli horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayıldı. Horuzun bayılana kadar öttüğü görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yurt genelinde uzun süreli ötmeleriyle meşhur olan Denizli horozları kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Sahibinin fark ederek kayıt altına aldığı bu ilginç görüntüleri görenler kahkahaya boğuldu. Uzun süre ötmek için büyük gayret gösteren bir horoz, bayılıp yere yıkılana kadar ötüyor. Görüntülerde horoz, 15 saniye kadar ötüyor. Daha fazla dayanamayınca, kısa süreli baygınlık geçiriyor. Uzun süreli ötme namını bırakmak istemeyen bu horoz, bayılana kadar ötmeyi bırakmadı. Sahibinin sosyal medya üzerinden paylaştığı bu görüntü saatler içinde binlerce beğeni aldı.

"Böylesi çok nadir görülüyor"

Denizli horozunun uzun süre ötmesinden dolayı nefesi yetmediğini ve bu sebeple bayıldığını belirten Okan Gökbudak, "Horozum kümeste ötüyordu, yanına gittim. Çok uzun ötünce bakakaldım. Bir süre sonra sallanmaya başladı, sonra bayıldı. Bu anları kayda aldım. Sosyal medyada paylaşınca fenomen oldu bir anda. Bayılmasının sebebi hırsına yenik düşmesinden dolayı. Kendisine dur demeyi bilmediği için nefesi yetmiyor ve bayılıyor. Böylesi çok nadir görülüyor" dedi.

Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu
Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu
Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu
Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu
Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu
Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu
Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu
Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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