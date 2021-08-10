Nefes Yolu ve Hanımar Pazarı açılıyor
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Nefes Yolu ve Hanımar Pazarı açılıyor

Nefes Yolu ve Hanımar Pazarı açılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi tarafından "Nefes Yolu" adlandırılan alandaki düzenleme çalışmalarının ve Keşan Belediyesi'nin üretici kadınlar için hazırladığı "Hanımar Pazarı"nın açılışı 13 Ağustos günü gerçekleştirilecek.

Keşan Belediyesi tarafından Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önündeki yolda yapılan ve

Saat 17.00'de başlayacak açılışlarla; kadın girişimcilerin emekleri Nefes Yolu'nun güzelliği ile buluşmuş olacak.

Açılışta, Muharrem Ayı nedeniyle ikram olarak aşure dağıtımı yapılacak.

Açılışa tüm Keşan halkı davet edildi.

Keşan Belediyesi Nefes Yolu'ndaki çalışmaları ile bölgenin çehresini tamamen değiştiren örnek bir çalışmaya imza atmış oldu. Beton kaldırım, ışıklandırma, peyzaj ve trafik düzenlemeleri ile alana görsel bir zenginlik, Keşan'a ise değer katılmış oldu.

Hanımar Pazarı ise Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi'nin desteği ile hayata geçirilmiş ve gezici pazar olarak faaliyet yürütecek bir proje olarak öne çıkıyor.

20 stant ile başlayacak projede talebe göre stant sayısının artırılması planlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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