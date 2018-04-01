Nefes Kredisi'nde 50 Bin Kobi Hedefi

YUSUF ŞAHBAZ - DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2017'de verilmeye başlanan ilk Nefes Kredisi programından yaklaşık 30 bin KOBİ'nin faydalandığını belirterek, bu yıl ayrılan rakamın yüzde 50 artmasıyla yararlanacak KOBİ sayısının da 50 bine ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Ateş, Nefes Kredisi Tanıtım Toplantısı için geldiği İzmir'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'yi yüzde 7,4'lük bir büyümeyle kapatan Türkiye'nin 2018'de ise yüzde 5'in üzerinde bir büyümeye imza atacağını tahmin ettiklerini, ihracatın yanı sıra bu yıl turizmde de yüksek bir performans beklediklerini kaydetti.

Ekonomide yakalanan performansta geçen yıl verilen Nefes Kredileri'nin payına dikkat çeken Ateş, bu programda yer alan tek özel banka oldukları için gurur duyduklarını belirtti.

İlk Nefes Kredisi programında toplam 5 milyar liranın yüzde 9,90 faizle, 12 ay ödeme imkanıyla ve azami 150 bin liraya kadar KOBİ'lerin hizmetine sunulduğunu hatırlatan Ateş, şöyle konuştu:

"Bu yıl ise rakam 7,5 milyara çıktı. Azami kredi de 200 bin liraya yükseldi. Ayrıca vade de 6 ayı sadece faiz ödemeli olmak üzere 18 aya çıktı. İlk Nefes Kredisi programından yaklaşık 30 bin kişi faydalanmıştı. Bu yıl ayrılan rakamın yüzde 50 artışla 7,5 milyar liraya çıkmasıyla bu krediden faydalanan KOBİ sayısının 50 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. TOBB, bankacılık sektörü ve devlet. Herkes gücünü birleştirerek el birliği yapmanın örneğini verdi. Bunun ekonominin geneline pozitif yansımaması mümkün değil." dedi.

"Rakamın artması kredi kalitesini arttırır"

Nefes Kredisi'nin KOBİ'lerin kullandığı finansmanın faizini de düşürerek enflasyon hedefine katkı sağlayacağını dile getiren Ateş, toplam kaynağın 7,5 milyar liraya çıkmasının kredinin kalitesini artırdığını ifade etti.

Krediyle tek KOBİ'ye verilecek asgari tutarın 200 bin lira olarak belirlendiğini, bunun küçük bir rakam olmasına rağmen bazen şirketler için hayati önemde olduğunu kaydeden Ateş, küçük ölçekli şirketlerin ayakta kalmasının büyük şirketleri ve ekonominin genelini de pozitif etkileyeceğini dile getirdi.

"Start-up için desteğe hazırız"

Türkiye'nin son 15 yılda çok ciddi alt yapı yatırımları yaptığına değinen Ateş, "Artık üst yapıya, sanayiye, inovasyon yatırımlarına geçmemiz lazım. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Nefes Kredisi imza töreninde bunun sinyalini verdi. Start-up projeleriyle ilgili de bir program başlatılırsa muhteşem olur. Biz de orada öncü banka olma konusunda desteğe hazırız. Türk gençliği inanılmaz akıllı. Artık aplikasyon dünyasında Türkler'in adı duyulur hale geldi." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın bankalara yaptığı teminat uyarısını da değerlendiren Ateş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başbakan bu konuda çok haklı. Önce teminatı ver sonra krediyi vereyim sistemi var. Şimdi KOBİ'nin teminat alacak parası varsa senden neden kredi alsın? Ama ben KOBİ'lere şöyle bir tavsiyede bulunuyorum; projelerini getirsinler, biz o projeye inanalım, projenin yaratacağı getiriyle ödeneceğine inanalım hatta gereksiz malını mülkünü satıp işine koysunlar. Biz onlara daha fazla destek olmaya razıyız. Bu takdirde yatırım ortamı iyileşir, kalkınma hızlanır, işsizlik azalır. Zaten bütün amacımız da bu."