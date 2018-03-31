Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım Toplantısı - Başbakan Yardımcısı Şimşek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Nefes Kredisi ile KOBİ'lerin krediye erişimini kolaylaştırdıklarını belirterek, "Burada bir başarı var. Bunun sayesinde Türkiye geçen sene 1 milyon 600 binin üzerinde istihdam oluşturdu. Geçen yılki büyümenin önemli bileşenlerinden bir tanesi de bu kredi oldu." dedi.

İzmir'de bir otelin kongre merkezinde düzenlenen Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Şimşek, KOBİ'lerin Türkiye'de önemli bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğuna dikkati çekerek, 3,5 milyon KOBİ'nin Türkiye'deki firmaların yüzde 99,8'ini oluşturarak, istihdama, yatırımlara, ihracata ve katma değere büyük katkı yaptığını söyledi.

Şimşek, KOBİ'lerin ekonomideki önemine karşın kredilerden yeterli payı alamadığına işaret ederek, "Finansmana erişim KOBİ'lerin en büyük sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Hükümet olarak KOBİ'lerin finansmana erişimini çözmek için 3 önemli adım attık. İlki Taşınır Rehini Reformu, çıkardığımız kanunla KOBİ'lerin sadece gayrimenkulleri, taşıtları değil, artık alacakları, hatta patentten elde edecekleri gelirler de rehin olarak kabul edilebiliyor. Bu çok temel ve yapısal bir reformdur, bununla finansmana erişim artacaktır." diye konuştu.

Geçen yıl da Kredi Garanti Fonu (KGF) ile hazine destekli kredi garanti sistemini hayata geçirdiklerini hatırlatan Şimşek, "Geçen seneden bu yana 400 bin KGF kapsamında kredi verildi. 210 bin civarında firma yararlandı. Bunun dünyada eşi benzeri yok. Bize yurt dışından ziyarete gelenler bunun yapısıyla ilgili bilgi isteyip kendi ülkelerinde uygulamak istiyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek, bugüne kadar KGF kapsamlı 209 milyar liralık hazine kefaleti verildiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Ama toplam kullanım 236 milyar lira civarında. Üçüncü olarak da Nefes Kredisi... Bu da çok önemli. Bu daha çok küçük firmalara, gerçekten işletme sermayesi olarak nefes aldırıyor. Bu çok kritik bir alan ve buraya imkanlar el verdiğince daha fazla kaynak aktaracağız. Dolayısıyla krediye erişimi artırıyoruz. Burada bir başarı var. Bunun sayesinde Türkiye geçen sene 1 milyon 600 binin üzerinde istihdam oluşturdu. Geçen yılki büyümenin önemli bileşenlerinden bir tanesi de bu kredi oldu."

Türkiye'nin 1990'lı yıllarda yüzde 71 olan enflasyon ortalamasını yüzde 9'lara düşürdüklerini anımsatan Şimşek, "Bunun sayesinde bankalar asli görevlerine döndü. Bankacılık sisteminin kredi hacminin milli gelire oranı 2002 yılında yüzde 13'tü. Bugün yüzde 70'e dayanmış durumda. Bankalar gerçekten artık kredi veriyor. O işlevi yerine getiriyor. Bu da enflasyonu önemli ölçüde düşürmemize dayanıyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonla daha güçlü mücadele edip enflasyonu önce tek haneye, arkasından da tek haneye indirdiğimiz ölçüde inanıyorum ki finansmana erişim çok çok daha iyi bir noktaya varmış olacak." dedi.

Şimşek, Nefes Kredisi'nin daha çok KOBİ'lere yönelik olduğunu ancak gelecek vadeden teknoloji odaklı ve başlangıç düzeyindeki şirketlere yönelik ayrı bir sistem planladıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Bunlara ayrı bir ekosistem kuruyoruz. Bu ekosistemin en önemli bileşenleri arasında yine Hazine var. Fonların fonuna kaynak aktarıyoruz ki bu türden gelecek vadeden şirketlere destek olunsun. Kitle fonlaması reformunu yaptık ve melek yatırımcı konseptini Türkiye'de oturttuk. Avrupa'da 5. sıraya geldik. Bunlarla da yetinmiyoruz şimdi kalkınma bankacılığının önünü çok daha güçlü bir şekilde açacağız. Böylece gerçekten daha çok teknoloji odaklı başlangıç düzeyindeki şirketlerin de ekosistemini güçlendiriyoruz."

"Türkiye ekonomisine ayar vermeye çalışanlara ayar verdik"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Türkiye'nin marka şehirlerinden biri olan İzmir'de imzasını atacakları "Nefes Kredisi" ile tüccarın ve sanayicinin önünü açacaklarını söyledi.

Tüfenkci, bakanlık olarak sürekli KOBİ'lerle bir araya geldiklerini, onların fikirlerini ve önerilerini dinlediklerini ve bazı uygulamalar geliştirdiklerini anlatarak, "2016'dan beri Türkiye üzerinde oynanan oyunları hep beraber boşa çıkardık. Türkiye ekonomisine ayar vermeye çalışanlara özel sektörümüz bir ayar çekti. 2017 yılında Türkiye dünyayı kıskandıracak şekilde 7,4 büyüme yakaladı, bu gerçek bir başarıdır."dedi.

Tüfenkci, oda ve borsaların, KOBİ'lerle hükümet arasında köprü kurduğunu dile getirerek, "Oda ve borsalarımız ayrıca KOBİ'lere finansman için ellerindeki imkanları kullanıyorlar. Yatırım ortaklıkların iyileştirilmesi noktasında finansmana erişimde birtakım iyileştirmeler yaptık. Biz her zaman üretenin çalışanın, istihdam sağlayanın yanındayız. Sizler çalışacaksınız bizler de sizlerin önünü açacağız. Birtakım iyileştirmeleri sizlerle paylaştık, inşallah önümüzdeki dönemde devam edecek." diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise bu yıl yeniden hayat geçirdikleri Nefes Kredisi ile KOBİ'lere büyük avantajlar sağlanacağını belirterek, "İnşallah bu proje ile 2017'de yüzde 7,4 ile G20'nin büyüme rekorunu kıran Türk ekonomisinin 2018'de de yeni rekorlara koşmasına katkı sağlamış olacağız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında "Finansmanda İnovasyon" adını verdiği Nefes Kredisi'ni bu yıl TOBB, KGF ve 6 bankanın desteğiyle devam ettirdiklerini belirterek, KOBİ'lerin bu proje kapsamındaki kredilerine yüzde 85 kefalet sağlandığını hatırlattı.

Piyasada olumsuz hava oluşturmaya çalışanlara inat TOBB, KGF ve 6 banka ile Türk müteşebbislerinin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, 3 ay gibi kısa bir süre içinde 50 bin KOBİ'ye 5 milyar dolar kredi imkanı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Türk özel sektörü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başlattığı kredi faizlerinin düşürülmesi politikasına destek vermekten memnun olduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, 2 Nisan Pazartesi'den itibaren uygulamanın hayata geçeceğini, KOBİ'lerin üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubesine başvurup, aylık yüzde 0,99 faizle 200 bin liraya kadar krediyi 12 taksitle alabileceğini ifade etti.