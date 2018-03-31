Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım Toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek, buradan ilan ediyorum. Efendim 'ekonomiyi soğutun'. Soğuttun mu, sırtındaki ter soğursa hasta olursun. Soğumayacak, terlemeye, üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Yıldırım, İzmir'deki bir otelde düzenlenen Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, geçen sene kullandırılan nefes kredisinin dönüşünün Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla olduğunu, binde birin altında gerçekleştirdiğini belirtti. Bu oranın normalde 2,9 olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Burada binde bir yani hiç batak yok, sağlam para, çünkü KOBİ'ler sağlam. KOBİ'ler sözüne sadık işletmelerdir, diğerleri sağlam değil demek istemiyorum. Onların hacmi çok büyük, büyük işler yapıyorlar. KOBİ'lerin cüsseleri küçük ama ekonomiye katkıları büyük. Daha yaygın bir tabana hizmet veriyorlar. Burada krediden daha çok insan daha çok şirket yararlansın diye 200 bin lira, bir ölçü koymuşlar, bence makul. Bu bir yatırım değil, mevcut işletmelerin çarkı çevirmek için işletme ihtiyaçlarını karşılaşmak için bir katkıdır."

KGF sistemi

Yıldırım, geçen seneki yüzde 7,4'lük büyümenin durup dururken gerçekleşmediğini vurgulayarak "Bunun arka planı var. 2017'nin başında bir çok tedbir aldık. Çünkü 2017'nin zor geçeceğini biliyorduk. Bunlardan bir tanesini sadece söyleyeceğim. Kredi Garanti Fonu (KGF) sistemini devreye soktuk. Yani hazine alınan kredilerin bir kısmına garanti veriyor ve bu şekilde 221 milyar 400 bin KGF marifetiyle kredi kullanılmış. İşletmeler büyüme planlarını gerçekleştirdiler." bilgisini verdi.

Bunun dışında 290 bin işletmeye KOSGEB imkanının sağlandığını aktaran Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani KOSGEB'lerden verilerin krediler daha cazip, orada faiz yok. 50 bin liraya kadar para verdik, 3 yıl süreyle. Toplam 690 bin müteşebbise kredi sağladık. Zaten TOBB'un 1 milyon üyesi var, yarıdan fazlasına yüzde 70'ine kredi sağlamışız, destek vermişiz. Parasal olarak KOBİ'leri dahil ettiğimizde sağlanan kredi imkanı 1. Nefes Kredisinde 250 milyara yaklaşıyor, net rakam 243 milyar. Ekonomiye 243 milyarın birden girmesi ne demek, çarkların daha hızlı dönmesi demek, üretimin daha fazla artması demek, üretim artınca ihracatın artması demek, daha çok vatandaşımızın iş, AŞ bulması demek."

"Türkiye büyümeye devam edecek"

Yıldırım, geçen yıl 'Türkiye'nin krizi kaldıramayacağının' söylendiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bu krizi kaldıramaz, Türkiye yandı, öldü, bitti diyenler mosmor oldu. Şimdi bunların kötü alışkanlıkları bitmez, bu sene bozuk plak ya, tekrar başa aldılar. Tekrar aynı şarkıları söylüyorlar. 'Türkiye 2018'de bu işin içinden zor çıkar, şöyle olacak, böyle olacak.' sipariş raporlar, değerlendirmeler, ekonomi üzerine moral bozucu söylemler. Bunların hepsi bize yabancı değil, tanıdık sesler, tanıdık yüzler. Ama burada bir şey söyleyeceğim, bu ülkenin başbakanı olarak söylüyorum. Şartlarımızın çok kolay olmadığını biliyoruz çünkü biz büyük bir mücadele veriyoruz. Sadece ülkemizin kalkınması için değil, bölgemizdeki mazlum ve mağdur halkların da hamisi olarak tarihi bir mücadele veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadeleyi veriyoruz ama bütün bunlara rağmen hiç merak etmesinler. Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek, buradan ilan ediyorum. Efendim 'ekonomiyi soğutun'. Soğuttun mu, sırtındaki ter soğursa hasta olursun. Soğumayacak, terlemeye, üretmeye devam edeceğiz. Onun için bu destekleri veriyoruz."

2018'e ait bugün sadece küçük bir müjde verdiklerini aktaran Yıldırım, "Ama 2018'in tedbirlerini, teşviklerini, aldığımız kararları da önümüzdeki hafta inşallah halkımıza paylaşacağız, bu müjdeleri vereceğiz." dedi.

Başbakan Yıldırım, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri toplantıda açıkladıkları üzere bir çok reformu başlattıklarını belirterek, "Yakında da yasasını çıkardığımız Cazibe Merkezleri Programını başlatmış olacağız." diye konuştu.

"Yaşatacaksınız, yaşatırsanız, siz de yaşarsınız"

Nefes kredisinin bu noktaya gelmesinde 8 kuruluşun emeğinin olduğunu bildiren Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün bu esnaflarımızla, işletmelerimizle paylaşıyoruz. İşletmelerimiz, pazartesiden itibaren gidip, başvuruların yapabilir ve kredilerini alabilir, hayırlı uğurlu olsun. Bakın değerli banka genel müdürleri KGF yine devrede, garantilerini veriyor, vatandaşın kendi öz kaynağı da var, onun için teminatlarda lütfen ölçülü olalım. Yani hiç teminat yokmuş gibi, bire iki, bire üç teminat alma cihetine gitmeyelim. Karşılığının bir kısmı veriliyor zaten, eksiğiniz varsa küçük bir parça onu da alın. Fazla teminat sizin için cazip bir şey değil. Önemli olan yaşatmayı esas almaktır, yaşatacaksınız, yaşatırsanız, siz de yaşarsınız. Yarın bir gün riske girince bütün bu işletmeler ne olacak, siz de zincirleme aynı şekilde. Onun için sürdürmeyi, yaşatmayı esas almalıyız ve teminatlarda da makul ölçüler içinde kalmalıyız."

(Sürecek)