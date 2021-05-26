Nefes Kredisi ile 2020 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin...

Nefes Kredisi ile 2020 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.