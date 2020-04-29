Nefes kredisi firmalara "Hızır" gibi yetişti Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Körüstan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye'deki 365 oda ve borsa tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin ülke ekonomisine doping etkisi yapacağına inandıklarını söyledi.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Körüstan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye'deki 365 oda ve borsa tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin ülke ekonomisine doping etkisi yapacağına inandıklarını söyledi. Kaynak: Dunya.com