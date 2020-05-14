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"Nefes Kredisi" Bursa'nın tarihi çarşı esnafına "can suyu" oldu

Bursa'da alışveriş ve ticaretin nabzının attığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kullandırılan "Nefes Kredisi" ile yüzü güldü.

14.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:28

Bursa'da alışveriş ve ticaretin nabzının attığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kullandırılan "Nefes Kredisi" ile yüzü güldü.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, üretim ve ticaret hayatının salgın sürecini en az hasarla atlatması amacıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki esnafın sorunlarını çözme konusunda yardımcı oldu.

Salgın tedbirleri kapsamında, faaliyetlerine bir süre ara verdikten sonra kapılarını yeniden açan çarşı esnafı, her yıl yapılan Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nin bu yıl da düzenlenmesini talep ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Meclis Üyesi Nazım Usturalı, esnafın finansman ihtiyacı ve maske taleplerinin BTSO tarafından karşılandığını belirterek, "Çarşıda işler yavaş yavaş rayına oturuyor. Alışverişler hareketlenecek. İnşallah çok daha iyi olacağız." ifadesini kullandı.

BTSO Meclis Üyesi Mithat Rızvanoğlu da kapalı kaldıkları sürede en önemli giderlerinin çalışan maaşları olduğuna işaret ederek, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanarak istihdamı koruduk. İş yerlerinin kira ve diğer ödemeleri için de Nefes Kredisi'nden faydalandık. İnşallah bayram sonrası işlerimizde hareketlilik başlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Kapalı Çarşı Zemin Kat Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Pınardağ, bu zor dönemde gerek Hükümet gerekse de BTSO'nun destekleriyle rahatladıklarını vurguladı.

Özellikle finansmana erişimde zorlandıkları bugünlerde Nefes Kredisi'nin çok faydalı olduğuna değinen Pınardağ, bu desteklerle sıkıntılı dönemi en kısa sürede aşacaklarına inandığını kaydetti.

"Nefes Kredisi bizi ayakta tuttu"

Kozahan esnafı Aydın Murat da "Kozahan müşterileri, çoğunlukla yerli ve yabancı turistler. Şehirlerarası ulaşım ve yurt dışı seferler yapılmadığı için işlerimiz olumsuz etkilendi ancak devletimizin ve BTSO'nun destekleri, Nefes Kredisi bizi ayakta tuttu. Kredinin bu yıl ödemesiz olması büyük bir avantaj. Bu destekler ve ülkemizin süreci başarılı yönetmesi, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Ağustos ayında yabancı turistlerin yeniden gelmeye başlamasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Esnaf Ersin Çakıcı, piyasaların henüz koronavirüs etkisinden kurtulamadığını, bu dönemde BTSO'nun sunduğu Nefes Kredisi'nden faydalandıklarını aktardı.

Çakıcı, "Ticaretin hareketlenmesi için bayram sonrasından ümitliyiz. Bu süreçte Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nin yapılması da çarşıyı tekrar hareketlendirebilir." açıklamasını yaptı.

Kuyumcu Engin Atçı da çarşının kapatılması ve düğün törenlerinin ötelenmesiyle satışlarının yüzde 80 düştüğünü belirtti.

Atçı, "Buna rağmen hem kira hem de çalışanların ödemelerini yaptık. Bu süreçte devletimizin ve BTSO'nun katkıları yadsınamaz. Çalışmalarıyla bizim yanımızda oldular. Bu yıl Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri de düzenlenirse bizler için faydalı olur. Devlet ve millet dayanışması ile bu zor dönemi de atlatacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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