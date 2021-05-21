Nefes kredisi 2021 başvurusu nasıl yapılır? Nefes kredisi şartları nedir? Nefes kredisi kimlere verilecek?

Esnafa 5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak. Başvuralar e-Devlet'ten yapılacak ve 25 Mayıs tarihinde başlayarak bir ay sürecek. Peki, Nefes kredisi 2021 başvurusu nasıl yapılır? Nefes kredisi şartları nedir? Nefes kredisi kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği esnaf nefes kredisi başvuru süreci bugün binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Salgın sürecinde ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenen vatandaşlara sağlanacak olan bu krediyle ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Gözler bu noktada "Esnaf nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir?" sorularına çevrildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada detayların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacağını belirtti. İşte esnafa nefes – destek kredisi başvurularına ait tüm detaylar…

NEFES KREDİSİ 2021 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bankaların Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri nefes kredisine başvuru yapabilecek. Başvuru şartları ise bakanlığın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

NEFES KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek.

Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor.

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil olmak üzere toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuralar e-Devlet'ten yapılacak ve 25 Mayıs tarihinde başlayarak bir ay sürecek.