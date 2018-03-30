Nefes Kredisi" 2018'de de Devam Edecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, iş dünyasına finansman temin etmek için hayata geçirilen "Nefes Kredisi" 2018'de da devam edecek.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılı kapsayacak kredi için imza töreni ve tanıtım toplantısı, yarın İzmir Kaya Termal Otel'de gerçekleştirilecek.

Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası, DenizBank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım genel müdürlerinin katılması bekleniyor.