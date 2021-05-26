Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı...
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Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı...

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı...
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı üyelere finansman imkanı sağlanacak.

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı üyelere finansman imkanı sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Nefes Kredisi ile 2020 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin...
Nefes Kredisi ile 2020 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin...
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.
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Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı... - Haberler Ekonomi
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