Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı...

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı üyelere finansman imkanı sağlanacak.