Nefes koçu Derya Yarkın: Doğru nefes tekniği çocuklarda odaklanmayı sağlayabilir
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Nefes koçu Derya Yarkın: Doğru nefes tekniği çocuklarda odaklanmayı sağlayabilir

Nefes koçu Derya Yarkın: Doğru nefes tekniği çocuklarda odaklanmayı sağlayabilir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi sonrası okula uyum sürecinde birçok öğrencinin derslere odaklanma ve okula adaptasyon konusunda problem yaşayabileceğini belirten nefes koçu Derya Yarkın, "Ebeveynler çocuklarına günde 20 dakika ayırarak, doğru nefes tekniğiyle dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğunu...

Pandemi sonrası okula uyum sürecinde birçok öğrencinin derslere odaklanma ve okula adaptasyon konusunda problem yaşayabileceğini belirten nefes koçu Derya Yarkın, "Ebeveynler çocuklarına günde 20 dakika ayırarak, doğru nefes tekniğiyle dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğunu engelleyebilir, ders ve ders dışı odaklanmayı sağlayabilirler" dedi.

Haftada bir düzenli nefes terapisinin çocuklarda olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağını söyleyen Yarkın, "Özellikle korku, kaygı, uyku problemi, huzursuzluk, odaklanma problemi, panik, iletişimde başarısızlık, huzursuzluk, öfke, içe kapanıklık, özgüven eksikliği, ifade problemi, karşı cinsten kaçma, takıntılı olma hali durumları görülen çocuklar ile haftada bir düzenli olarak mutlaka doğru nefes terapisi yapılmalı" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN OYUN ALANLARI KISITLANDI"

Pandeminin neden olduğu olumsuz duygulardan çocukların çok daha fazla etkilendiğini ifade eden Yarkın, "Çocuklar açısından bakıldığında bu duruma uyum sağlamak daha zor oldu. Çocukların bir anda tüm düzenleri değişti, oyun alanları kısıtlandı, eğitim ve öğretim şekilleri değişti, arkadaşlarıyla görüşmeleri yasaklandı, özgürlükleri kısıtlandı. Çocuklar, sevdikleri tüm aktivitelerden uzak kaldılar. Bu durum onları da kaygı, korku, sabırsızlık, öfke gibi birçok duyguyla tanıştırdı" ifadelerini kullandı. Yarkın, doğru nefes çalışmasının ruhsal ve bedensel sağlık üzerindeki olumlu etkisine vurgu yaptı.

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Nefes koçu Derya Yarkın: Doğru nefes tekniği çocuklarda odaklanmayı sağlayabilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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