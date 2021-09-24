EDİRNE (İHA) - Nefes kesentatbikat: Asit yüklü variller devrildi, yaralılar kurtarıldı

EDİRNE - Edirne'de yangın sonrası tahliye esnasında asit yüklü varillerin etrafa dağılması ve yaralı işçileri kurtarılmasına ilişki gerçekleştirilen tatbikat nefes kesti.

Edirne'de acil durumlarla karşı karşıya kalınması halinde atılacak adımları pekiştirmek, sağlık kurumları ve paydaş diğer kurumların deneyimlerini artırmak, bununla birlikte eş güdümle hareket kabiliyeti kazandırmak üzere hazırlanan acil durum planı kapsamında kimyasal maddelerin etkileşimi ile yangın ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler konulu fonksiyonel saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Fatih Selvi koordinasyonunda, Süloğlu Domurcalı Organize Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta ilçe hastanelerin Hastane Afet ve Acil Durum Planları aktive edildi.

Tatbikat senaryosu gereği Süloğlu Domurcalı Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan bir sıcak çekme fabrikasında elektrik panosunda kaynaklanan yangın başladı. Bahçede bulunan aracın tahliyesi esnasında araçta bulunan asit yüklü variller etrafa dağıldı. Tahliye sırasında 3 çalışanın eksik olduğu tespit edilmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kayıp olan 3 yaralıya ulaşılarak ilk müdahalelerinin ardından ilçe hastanelere sevki gerçekleştirildi.