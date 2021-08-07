Nefes kesen teras hizmete açıldı
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Nefes kesen teras hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Güncel

Nefes kesen teras hizmete açıldı Sivas'ın Divriği ilçesinde 200 metre rakımlı bir tepede inşa edilen cam teras ziyaretlere açıldı Sivas'ın Divriği ilçesinde 200 metre rakımlı bir tepede inşa edilen cam teras ziyaretlere açıldı.

Nefes kesen teras hizmete açıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 200 metre rakımlı bir tepede inşa edilen cam teras ziyaretlere açıldı

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde 200 metre rakımlı bir tepede inşa edilen cam teras ziyaretlere açıldı.

Sivas'ın tarihi ve turistik ilçelerinden Divriği'de Sivas Valiliği öncülüğünde inşa edilen, 200 metre yüksekliğe sahip cam teras düzenlenen törenle ziyaretlere açıldı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, açılışı yapılan cam teras ile Divriği'nin yarınının bugününden iyi olacağını belirtip birlik ve beraberliğin daim olduğu sürece Divriği'de çok daha güzel projelere imza atılacağını söyledi.

Sivas Valisi Salip Ayhan konuşmasında adrenalin tutkunlarını ilçeye davet ederek, "Cam terası güzide ilçemize aynı bir güzellik ve heyecan katacak. Divriği turizmini ekonomiye kazandırmaya devam ediyoruz. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Adrenalin tutkunlarını ilçemize bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından essiz güzelliği ile dikkat çeken Çatlı çayını kuş bakışı görme imkanı sağlayan terasın açılışı yapıldı.

Nefes kesen teras hizmete açıldı
Nefes kesen teras hizmete açıldı
Nefes kesen teras hizmete açıldı
Nefes kesen teras hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

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