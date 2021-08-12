Nefes kesen tatbikat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nefes kesen tatbikat

Nefes kesen tatbikat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İnegöl Belediyesi ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) işbirliğiyle yapılan deprem tatbikatı nefes kesti.

İnegöl Belediyesi ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) işbirliğiyle yapılan deprem tatbikatı nefes kesti.

Deprem Haftası dolayısıyla Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde enkaz alanı oluşturuldu. Burada kurtarma çalışması yapılırken, depremle ilgili sergi de gerçekleştirildi. Tatbikatı Belediye Başkanı Alper Taban da takip etti. İNDAK ekibi, oluşturulan enkaz alanında arama kurtarma çalışması yaparken, çevredeki vatandaşlar da heyecanla çalışmaları takip etti. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiğine dair bilgilendirmelerin de yapıldığı tatbikatta, cansız mankenler enkaz altından kurtarıldı. Açılan sergi ise, hem ülkemizin ve şehrimizin deprem gerçeğini ortaya koydu, hem de vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağladı. - BURSA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Nefes kesen tatbikat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Yusuf Güney Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nefes kesen tatbikat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 12:15:16. #1.15#

title