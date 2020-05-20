Nefes kesen takipte yakalanan şahsın aracından silah ve mermi çıktı
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Nefes kesen takipte yakalanan şahsın aracından silah ve mermi çıktı

Nefes kesen takipte yakalanan şahsın aracından silah ve mermi çıktı Bursa'da polisin dur ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli, polisle yaşadığı uzun takip sonucu yakalandı.

20.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:38

Nefes kesen takipte yakalanan şahsın aracından silah ve mermi çıktı

BURSA - Bursa'da polisin dur ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli, polisle yaşadığı uzun takip sonucu yakalandı. Aracında silah ve mermi çıkan zanlı gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için ve polisten kaçtığından dolayı, 8 bin 715 lira da cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sanayi Cadde'si üzerinde şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan S.S, 16 BJ 388 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Otomobiliyle kaçmayan S.S, ile polisler arasında merkez Osmangazi İlçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde nefes kesen bir takip yaşandı. Çok sayıda polisin bölgeye sevk edilmesinin ardından önü kesilen S.S, Armağan Sokak'ta durduruldu. Yapılan aramada araçta bir silah ile mermi bulunduran S. S gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve polisten kaçtığından dolayı, 8 bin 715 lira cezai işlem uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekilerek, araçtaki aramalara otoparkta devam edileceği bildirildi.

Nefes kesen takipte yakalanan şahsın aracından silah ve mermi çıktı

Kaynak: İHA

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