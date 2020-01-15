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Nefes Kesen PSG-Monaco Maçının Perde Arkası Görüntüleri

2019-20 Ligue 1 sezonunun 20. haftasında PSG, sahası Parc des Princes'te AS Monaco'yu ağırladı. Nefes kesen maçta Monaco geriye düşmesine rağmen 2-1 öne geçti, ancak PSG ikinci yarıda durumu 3-2 yaptı ancak son sözü Monaco forveti Islam Slimani söyledi ve 3-3'lük beraberlikle skoru belirledi. İşte maçın öncesi ve sonrasıyla en özel görüntüleri..

15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19

2019-20 Ligue 1 sezonunun 20. haftasında PSG, sahası Parc des Princes'te AS Monaco'yu ağırladı. Nefes kesen maçta Monaco geriye düşmesine rağmen 2-1 öne geçti, ancak PSG ikinci yarıda durumu 3-2 yaptı ancak son sözü Monaco forveti Islam Slimani söyledi ve 3-3'lük beraberlikle skoru belirledi. İşte maçın öncesi ve sonrasıyla en özel görüntüleri..

Kaynak: Dugout

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