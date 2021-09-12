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Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

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Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

4. Geleneksel Pendik Bisiklet Festivali, bisiklet tutkunlarının performansları ile kıyasıya rekabete sahne oldu.

4. Geleneksel Pendik Bisiklet Festivali, bisiklet tutkunlarının performansları ile kıyasıya rekabete sahne oldu. Tekerlekli sandalye, çocuklar, gençler ve yetişkinler gibi farklı kategorilerde çok sayıda katılımcının kazanmak için mücadele ettiği etkinlikte dereceye giren ilk 4 kişiye bisiklet ödülü, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. derecelere girenlere ise hediye çanta ve suluk verildi.

Pendik Belediyesi tarafından 4. kez düzenlenen Geleneksel Pendik Bisiklet Festivali; Çamlık Mahallesi, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Etkinlik için hazırlanan ve her türlü önlemin alındığı cadde aynı zamanda araç trafiğine kapatıldı. Yarışmalara 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katılarak tekerlekli sandalye, minikler, küçük kızlar, küçük erkekler, genç kızlar, genç erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler gibi farklı kategorilerde kazanmak için pedal çevirdi. Bisiklet sürmeyi seven yarışmacıların kazanmak için kıyasıya mücadele ettiği etkinlik renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu.

Sabah 9'da start alan yarışmada tüm kategorilerde dereceye giren ilk 4 kişiye bisiklet ödülü, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. derecelere girenlere ise hediye çanta ve suluk verildi. Yarışmaya katılan tüm bisiklet severlere, etkinliği hatırlamaları için tişört, şapka, hatıra madalyası ve kumanya verildi.

Yarışmada kendi kategorisinde birinci olan Zeynep Yıldırım, "Bir arkadaşım öndeydi. Ben de motorun yanındaydım. Yavaşladığını görünce hırs yaptım ilerledim. Hızlı pedal çevirdim. O arada motordaki hoca beni yönlendirdi. O hırsla kazandım" diye konuştu.

Yarışmayı düzenleyen Pendik Belediyesi'ne teşekkürlerini ileten sporculardan Sude Naz Bekar ise, "Önceki turda birinciydim ama yokuş aşağı olduğunda yavaşladım ve ikinci oldum. Pendik Belediyesine bu yarışmayı hazırladıkları için teşekkür ederim, çok eğlendim" dedi.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan 4. Geleneksel Pendik Bisiklet Festivali drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

Nefes kesen Pendik Bisiklet Festivali yarışları havadan görüntülendi

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