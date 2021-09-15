Nefes Kesen Mücadelede BSL Ekibi Afyon'u Devirdik - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nefes Kesen Mücadelede BSL Ekibi Afyon'u Devirdik

Habermetre - Haberler | Toplum
Nefes Kesen Mücadelede BSL Ekibi Afyon'u Devirdik

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ING Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol'u son anları nefes kesen mücadelede 78-77'lik skorla devirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ING Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol'u son anları nefes kesen mücadelede 78-77'lik skorla devirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadelede eden HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol ile Afyon'da karşı karşıya geldi. 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçını oynayan yeşil-beyazlı ekip, mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu. Hücumda etkili bir oyun ortaya koyan ekibimiz ilk periyodu 27-17'lik skorla 10 sayılık farkla önde kapattı. İkinci periyotta da skor bulmakta zorlanmayan Manisa'nın Dev Adamları 42-38'lik skorla soyunma odasına önde giden taraf oldu.

İkinci Yarıda Mücadele Üst Seviyeye Çıktı

Mücadelenin üçüncü periyodunda da rakibini durdurmayı başaran Manisa BBSK, final periyoduna 64-60 önde gitti. Son periyot nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol, maçın son bölümünde ilk kez skorda öne geçti. Başantrenör Ceyhun Cabadak tarafından alınan mola sonrasında tam saha baskı ile rakibini top kayıplarına zorlayan yeşil beyazlı ekip, üst üste bulduğu basketlerle skora denge getirdi. Maçta etkili bir performans ortaya koyan Berkay Sinirlioğlu'nun serbest atış çizgisinden bulduğu isabetle yeniden öne geçmeyi başaran ekibimiz, son topta da iyi bir savunma yaparak karşılaşmadan 78-77'lik skorla galip ayrıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bensu Soral Gökhan Çıra Düm Tek Tek Demet Özdemir
Spor Ali Koç Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nefes Kesen Mücadelede BSL Ekibi Afyon'u Devirdik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 20:12:35. #1.11#