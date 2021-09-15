Nefes Kesen Mücadelede BSL Ekibi Afyon'u Devirdik

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ING Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol'u son anları nefes kesen mücadelede 78-77'lik skorla devirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadelede eden HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol ile Afyon'da karşı karşıya geldi. 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçını oynayan yeşil-beyazlı ekip, mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu. Hücumda etkili bir oyun ortaya koyan ekibimiz ilk periyodu 27-17'lik skorla 10 sayılık farkla önde kapattı. İkinci periyotta da skor bulmakta zorlanmayan Manisa'nın Dev Adamları 42-38'lik skorla soyunma odasına önde giden taraf oldu.

İkinci Yarıda Mücadele Üst Seviyeye Çıktı

Mücadelenin üçüncü periyodunda da rakibini durdurmayı başaran Manisa BBSK, final periyoduna 64-60 önde gitti. Son periyot nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol, maçın son bölümünde ilk kez skorda öne geçti. Başantrenör Ceyhun Cabadak tarafından alınan mola sonrasında tam saha baskı ile rakibini top kayıplarına zorlayan yeşil beyazlı ekip, üst üste bulduğu basketlerle skora denge getirdi. Maçta etkili bir performans ortaya koyan Berkay Sinirlioğlu'nun serbest atış çizgisinden bulduğu isabetle yeniden öne geçmeyi başaran ekibimiz, son topta da iyi bir savunma yaparak karşılaşmadan 78-77'lik skorla galip ayrıldı.

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