Nefes Kesen Mistik Kelt Ülkesi İrlanda

İRLANDA'ya gelince neden Unesco tarafından 'Edebiyat Başkenti' olarak seçildiğini ve neden dünyanın en önemli yazarlarını yetiştirmiş olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. İrlanda ziyaretçilerine bir yandan kartpostal tadında doğal ve 350'den fazla kalesiyle tarihi güzellikleri sunarken diğer yandan da, yemyeşil kırları, uçsuz bucaksız vadileri ile gelenleri kendine hayran bırakıyor; hal böyle olunca da ülkenin edebiyat alanında patlama yapmasına şaşırmamak lazım... İrlanda'da beni etkileyen şeylerden başında inanılmaz doğal güzelliğinin yanı sıra, ülke genelinde karşılaştığım hemen herkesin aşırı sıcakkanlı, saygılı, sevecen ve nazik olmaları oldu. Öyle ki; dünyanın başka hiç bir yerinde insanların, tanımadığı kişilere bu kadar candan davrandığını, yardım edebilmek için bu kadar çırpındığını görmek pek mümkün değil.

SELAM VE TEŞEKKÜR

Örneğin, şehir otobüslerinde bile insanlar otobüse binerken sırayla tek tek şoförü selamlayarak biniyor ve inerken teşekkür ederek iniyor. Bu durum ülke genelinde servisinden hizmetine hemen her alanda aynı. Yani insanları gerçekten yardımsever, mutlu, centilmen ve ince ruhlu... Bunun yanısıra, diğer bir çok Avrupa Ülkesinde olduğu gibi kalabalık ve büyük şehirlerinden küçük köylerine kadar kadınların ve yalnız seyahat edenlerin güvenle gidebileceği bir ülke... Şimdi gelelim İrlanda'nın gezilecek ve görülmesi gereken yerlerine. İrlanda gezime başkent Dublin'le başladım ama itiraf etmeliyim ki Dublin dışında İrlanda'da gezilecek yerlerin bu denli çoğunlukta ve güzellikte olduğunu bilmiyordum.

HIRISTİYANLAR İÇİN DEĞERLİ KİTAPLARIN MÜZESİ

Başkent Dublin; ülke nüfusunun üçte birine ev sahipliği yapmasına rağmen Avrupa'daki diğer büyük şehirlerin aksine küçük bir şehir. Dublin; bir yanda coşkulu ve mutlu bir Irish kalabalığını, aşırı eğlenceli canlı İrlanda müzikler yapan pubları içinde barındırırken diğer yandan da şehir merkezi tarihi yapılar ve mükemmel güzellikte yemyeşil parklarla dolu... Bunlardan biri de Avrupa'nın en büyük şehir parklarından biri olan Phoenix Parkı ve direk şehir merkezinde... Kültürel aktivitelere meraklı olanların ve edebiyat tutkunlarının mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerin başında, mezunları ve görkemli kütüphanesi ile ünlü Trinity College geliyor. Bu kütüphanede yer alan Hıristiyan alemi için değerli kitapların bulunduğu Book of Kells Müzesi de görülmesi gereken yerlerden.

İNGİLİZLERLE SAVAŞIN ÖZETİ: KILKENNY

Buradan sonra da, Kilmainham Gaol Müzesi, İrlanda Arkeoloji Müzesi, Christ Church ve St. Patrick Katedrali'ni de ziyaret edebilirsiniz. İrlanda'daki en küçük ve antik şehir olan Kilkenny, İrlanda'nın güneydoğusunda ve Dublin'e yaklaşık 2 saat mesafede. İngilizler ile uzun yıllar süren savaşların bir özeti olan hikayesi ile Kilkenny Kalesi en çok ziyaret edilen tarihi yerlerden biri ve oldukça coşkulu ve eğlenceli bir şehir.

KILLARNEY DOĞAL PARKI

Killarney bölgesinde 1932 yılında inşa edilen park, İrlanda'yı ziyaret edenlerin yoğun olarak gittiği yerlerden biri. Muckross House ve mükemmel güzellikteki bahçeler görülmesi gereken yerlerden. İrlanda'nın meşhur ala geyikleri de bu parkta yaşıyor. Parkta gölleri tekne turuyla, bazı yolları ise at arabalarıyla gezebiliyorsunuz. Muhteşem doğasıyla benim çok etkilendiğim ve mutlaka tekrar gitmeyi istediğim bir park.

RING OF KERRY

İrlanda'nın en popüler bölgelerinden birisi de Iveragh yarımadası boyunca uzanan Ring of Keryy bölgesi. İrlanda'nın kıyı şeridinde 160 kilometreyi bulan uzunluğuyla trekking yapmak isteyenler için harika bir coğrafya sunuyor. Ring bölgesinde ülkenin en büyük dağı olan Carrantuohill Dağı bulunuyor, dağ hangi mevsimde olursa olsun sislerle kaplı en yüksek bölgesinde bulunan Meryem Ana heykeli sislerin arasında oldukça mistik bir görüntü sunuyor. Bu bölgede hiç bozulmamış doğal göller, birkaç manastır ve çok sayıda şirin küçük sahil köyleri yolunuzun üstünde kalan diğer görülecek yerler. Kerry bölgesi bizim Karadeniz gibi fıkralarıyla da ünlü bir bölge. Fıkraların Temel fıkralarından hiç bir farkı yoktu.

ESRARENGİZ BÖLGE: BOYNE VADİSİ

İrlanda'nın eski dünyalardan kalan Boyne Vadisi höyükleri görülmeden dönülmeyecek bir diğer esrarengiz bölge. 5000 yıllık mezarlar insanoğlunun serüvenine ışık tutarken Newgrange, Knowth ve Dowth adlı üç mezar, tam kazılmış bir şekilde ziyaretçilere açık haldeler. Oyma granit kayalar ve beyaz kuvarstan yapılmış cephe kısımları ile Newgrange oldukca ilginç bir kalıntı. Höyüklerde merkezi bir geçitten odalara ulaşılan bir sistem var.

EN GÜZEL KÖY ADARE

Limerich bölgesinde bulunan ve tur rehberimin gezi boyunca sürekli bahsettiği Adare Köyü, tipik bir İrlanda köyü... Bu bölgeye özel Cottages denilen çatı sisteminin gerçekten en güzel örneklerini bu köyde görüyorsunuz. Evler sanki mantar şeklinde tasarlanmış taştan yapılmış rengarenk boyanmış ve bahçe sistemleri de inanılmaz güzellikte. 12. yüzyıldan kalma kalesi ve kiliseleriyle tarihi güzelliğe sahip olan bu köy boşuna bu ünvanı almamış, bence mutlaka görülmesi gereken yerlerin arasında ilk sıralara girer.

MOHER UÇURUMLARI VE DÜNYANIN SON NOKTASI

İrlanda'da Moher Uçurumları'nı ziyaret etmeden dönerseniz, ülkeyi tamamen gezmiş sayılmazsınız. Atlantik Okyanusu'na bakan yüksek uçurumların boyu 210 metreyi bulmakta. Adrenalin tutkunu seyahatçiler, bisikletlerini kapıp buraya geliyor ama aslında çok tehlikeli bir yer olduğunun da altını çizmek lazım. Zaten bu yüzden her yerde uyarı levhaları ve güvenlik şeritleri var. Diğer taraftan da o yükseklikten balık tutan yerli halk ilginç manzaralar oluşturuyor. Moher Uçurumları'nda insan kendini dünyanın son noktasına gelmiş gibi hissediyor. Deniz ve gökyüzünden oluşan sınırsız bir mavilik var. Rüzgarlı havalarda Moher'e gitmeye izin verilmiyor. Ben Moher'i hem yürüyerek hemde tekne turuyla keşfetmeyi tercih ettim.

BLARNEY ŞATOSU VE ÖPÜCÜK EFSANESİ

İrlanda'nın sembollerinden biri de Blarney Şatosu. Günümüze gelene kadar birçok defa yıkılıp tekrardan inşa edilen yapıda en son değişiklik 1446 yılında Kral Dermot McCarthy tarafından yapılmış. Mutlaka görün derim ve sonra da özenle dizayn edilmiş şato bahçesini gezebilirsiniz.

Yerli halkın inanışına göre Blarney Şatosu'nda duvara bir öpücük bırakırsanız beklemediğiniz yerden bir hediye alacağınıza inanılıyor, ben de bu yüzden ne olur ne olmaz diye bir öpücük bıraktım.

SİGARA ÇOK PAHALI, PRİZLER ÜÇ UÇLU

Orta Çağ'ın en önemli ülkelerinden biri olan İrlanda, etkileyici kaleleri, mistik havası ve inanılmaz güzellikteki doğasıyla mutlaka gezilmesi gereken bir ülke. İrlanda'ya giderken yanınızda götürmeniz gereken en önemli şeylerden biri üçlü priz. İrlanda'da prizlerin üç uçlu olması güvenlikten ileri geliyor. Bir tane dönüştürücü (adaptör) satın almanız şart. İki uçlu adaptörü üç uçluya çeviren dönüştürücü işinizi görür. ve sigara içenler sigaralarını yanlarında getirsinler çünkü bir paket Marlboro 11,50 Euro... Bu nedenle olsa gerek ülke genelinde sigara içen kimseye rastlamadım desem yeridir.