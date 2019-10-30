Nefes Kesen Juventus-Napoli Maçının Özeti

30.10.2019 18:07

2019-20 Serie A sezonunda şampiyonluğun en büyük iki adayı Juventus ile Napoli kozlarını paylaştı. Juventus, evindeki mücadelede 3-0 öne geçip galibiyete çok yaklaşmış gözükürken Ancelotti'nin Napoli'si müthiş bir arzu ve istek göstererek maçı 3-3'e getirmeyi başarmıştı. Ne var ki, maçın uzatma anlarında bir Juventus serbest vuruşunda Napoli savunmacısı Koulibaly'nin kendi ağlarına attığı talihsiz gol Sarri'nin eski takımına karşı çok zorlandığı karşılaşmada galibiyeti getirmişti.